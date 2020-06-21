Лос-Анджелес, США, , 23:36 — REGNUM В сеть выложили новые кадры будущего фильма «King's Man: Начало» (The King's Man) — приквела к серии фильмов Kingsman. Фотографии были опубликованы 21 июня на портале Comicbook.

Главную роль в комедийном боевике исполнит Харрис Дикинсон, компанию на съёмочной площадке ему составили Даниэль Брюль, Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Том Холландер, Оскар Айзек и другие. Действие картины будет происходить в начале XX века, сюжет расскажет о том, как создавалась секретная шпионская служба.

https://twitter.com/ComicBook/status/1274751442109202432

Ожидается, что премьера «King's Man: Начало» состоится 17 сентября 2020 года. Ранее продюсеры дважды переносили дату релиза фильма. В его основу легла серия комиксов The Secret Service Марка Миллара и Дэйва Гиббонса.

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