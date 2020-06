Лос-Анджелес, США, , 22:48 — REGNUM Кевин Файги настаивает на том, что написанием сценария третьей части «Дэдпула» должны заняться люди, которые ранее работали над фильмами киновселенной Marvel. Об этом 21 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

При этом, как утверждают источники издания, Райан Рейнольдс хочет работать над сценарием будущей картины совместно с Реттом Ризом и Полом Верником, которые являются авторами сценария «Дэдпула 2» и «Дэдпула 3».

Автор статьи обратил внимание, что уровень контроля Рейнольдса над творческим процессом создания картин был «огромным» и сейчас сложно сказать, как Файги будет контролировать производство третьего сольного фильма про Дэдпула.

Напомним, в мае 2020 года создатель комиксов про ДэдпулаРоб Лайфилд заявил, что проекта третьего фильма про «Дэдпула» нет в пятилетнем плане Marvel и студия не воспринимает этого персонажа всерьёз.

Впоследствии Генеральный директор DisneyРоберт Айгер опубликовал на своей Twitter-странице заглавное изображение, на котором Дэдпул был показан наравне не только с супергероями киновселенной Marvel, но и с классическими персонажами Disney.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Disney неожиданно поставил Дэдпула на заглавную картинку в Twitter