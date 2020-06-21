Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Режиссёр Энтони Бирн, работающий над созданием британского сериала «Острые козырьки», назвал возможную дату премьеры шестого сезона шоу. Об этом 21 июня сообщил портал Digital Spy.

Кинематографист отметил, что сейчас он не может точно сказать, когда именно будут возобновлены съёмки, однако ожидает, что это произойдёт в 2021 году.

«Если бы мы начали снимать в январе (2021 года — ИА REGNUM), мы не закончили бы до мая или июня, а потом еще 6 месяцев редактирования», — сказал Бирн.

Издание отметило, что, таким образом, первый эпизод шестого сезона «Острых козырьков» поклоники смогут посмотреть не раньше, чем в конце 2021 года или начале 2022-го.

В качестве шоураннера криминального драматического сериала «Острые козырьки» выступает Стивен Найт. Первый эпизод телеканал BBC показал 12 сентября 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель сериала «Люцифер» прокомментировал слухи о замене Тома Эллиса