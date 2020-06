Лос-Анджелес, США, , 21:53 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. предложила Бри Ларсон несколько ролей в фильмах киновселенной DC. Об этом 21 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Ларсон предложили сыграть Леди Чёрный ястреб, Затанну, Женщину-ястреба и Большую Барду. По мнению автора статьи, даже если актриса примет предложение кинокомпании и найдёт место в своём расписании съёмок, сложно предсказать реакцию поклонников на то, что Ларсон будет одновременно играть роли двух супергероев.

Напомним, за Бри Ларсон сейчас «закреплена» роль Капитана Марвел в киновселенной студии Marvel. Последней работой актрисы в кино стала роль Евы Энсли в фильме Дестина Креттона «Просто помиловать».

Читайте ранее в этом сюжете: Концепт-арт: художник показал Генри Кавилла в образе Бэтмена