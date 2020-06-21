Москва, , 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма. Такое решение приняли продюсеры фильма. Причина — смертельная автоавария, которую Ефремов устроил в центре Москвы. Об этом «Телепрограмме» рассказал Дмитрий Лысенков, принимающий участие в проекте.

Все сцены, в которых снимался Ефремов, будут пересняты с другим артистом в этой роли. Скорее всего, это будет сделано только осенью.

Ранее сообщалось, что работа над фильмом практически подходит к концу и все сцены с актером Ефремовым, играющим лидера вампиров Деда Славу, уже отсняты.

Кинокритики предполагают, что эту роль предложат другому популярному артисту — Юрию Стоянову.