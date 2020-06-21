Москва, , 16:40 — REGNUM Известный писатель-сатирик, 86-летний Михаил Жванецкий признался на своей странице, что последнее время его здоровье ухудшилась. При этом он практически не выходит из дома.

«Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!», — написал он.

Еще до карантина популярный сатирик планировал ряд выступлений. Также его колонки постоянно печатал «Огонек».

В начале 2020 года состоялась премьера фильма «Одесский пароход» режиссера Сергея Урсуляка, поставленный по самым известным миниатюрам Михаила Жванецкого.