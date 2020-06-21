Анси, Франция, , 15:22 — REGNUM Во французском городе Анси завершает работу один из самых престижных в мире конкурсов мультипликации — Международный фестиваль анимационного кино, проходивший в этом году в онлайн-формате.

Приз жюри получила полнометражная анимационная лента режиссера Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких». Над сценарием по знаменитой повести Николая Гоголя вместе с автором работал известный российский писатель Юрий Арабов.

Главный приз фестиваля присужден работе французского аниматора Реми Шейе «Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари», посвященный легендарной женщине, жившей на Диком Западе.

По сообщению директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, в фестивале 2020 года 12 ведущих российских компаний представили на питчинге на кинорынке в Анси свои проекты.