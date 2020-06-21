Москва, , 13:40 — REGNUM 23 июня на платформе Okko состоится премьера нового комедийного сериала «Любовь в нерабочие недели». В основе десяти серийного три новеллы о людях, пытающихся выстроить отношения в режиме самоизоляции. Об этом сообщает портал ИнтерМедиа.

Режиссер шоу Леонид Марголин, уже опробовавший новый жанр кино при создании сериала «Нагиев на карантине», отметил, что это был «хороший опыт». «Рад, что довелось поработать с артистами, которые тонко чувствуют и комедию, и драму. Верю в народную любовь к этому сериалу», — подчеркнул Марголин в интервью агентству.

В главных ролях снялись Зоя Бербер, Роман Попов, Елизавета Моряк, Маруся Климова, Олег Верещагин, Ольга Хохлова и другие.

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