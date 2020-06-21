Штат Калифорния, США, , 11:10 — REGNUM Электроакустическая гитара знаменитого рок-музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Juliens за рекордную для музыкального инструмента цену в 6 миллионов долларов. Об этом сообщает аукционный дом, специализирующийся на продаже вещей известных людей.

Эстимейт инструмента был в пределах одного-двух миллионов дрлларов. Таким образом, гитара ушла с молотка за сумму, в несколько раз превышающую первоначальную. Напомним, что именно на это гитаре — модель Martin D-18E — Кобейн играл на концерте MTV Unplugged In New York в ноябре 1993 года, который позже был признан искусствоведами уникальным. Это было за пять месяцев до того, как тело музыканта у него дома в Сиэтле с простреленной головой. Там же была найдена предсмертная записка. По официальной версии, причина смерти — самоубийство.

Самым дорогим проданным на аукционе лотом из категории музыкальные инструменты рок-звезд была гитара Black Stratocaster Дэвида Гилмора из Pink Floyd. Она была продана за 3,95 миллиона долларов.