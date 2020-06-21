Москва, , 10:23 — REGNUM Одно из самых массовых и популярных мероприятий в стране — Всероссийская акция «Ночь кино» — может пройти 29 августа. При этом организатор проекта Министерство культуры отмечает, что просмотры, встречи с авторами фильмов, зрительские дискуссии пока планируются в традиционном, очном формате.

В релизе ведомства отмечается, что «в этом году программа мероприятия позволит миллионам зрителей в разных городах страны увидеть самые популярные отечественные фильмы последних лет». В программе также демонстрация шедевров отечественного кинематографа из собрания Госфильмофонда России, оцифрованных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году в акции «Ночь кино» приняло участие рекордное количество человек — более 860 тысяч.