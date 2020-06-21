Москва, , 09:32 — REGNUM Популярный российский актер и звезда Театра сатиры Федор Добронравов покинул московскую труппу. Об этом сообщили пресс-служба театра.

Народный артист России объяснил свое решение тем, что крайне занят сегодня в антрепризных проектах, а также работой в кино.

Однако известный артист пообещал до завершения сезона доиграть в фантасмагории «Где мы? …», специально написанной для труппы Родионом Овчинниковым.

Руководство театра отмечает, что пока не ясно будет ли участвовать Федор Добронравов в тех или иных проектах коллектива в следующих сезонах.

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