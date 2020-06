Лос-Анджелес, США, , 00:33 — REGNUM Брайс Даллас Ховард, исполняющая одну из главных ролей в предстоящей картине «Мир юрского периода 3» (Jurassic World: Dominion), расказала, какие впечатления она получила при первом прочтении сценария. Об этом 20 июня сообщил портал We Got This Covered.

Рассказывая о сюжете будущего фильма она не стала вдаваться в подробности, но сообщила, что сценарий её взволновал. Ховард отметила, что режиссёр Колин Треворроу позволил показать его мужу актрисы — Сету Гейблу. Супружеская пара пришла в восторг от чтения.

«Это было волнующе, потому что мы (актерская группа — ИА REGNUM) все очень рады воссоединиться», — сказала Ховард.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Мир юрского периода 3» станет первым блокбастером, съёмки которого возобновят в Великобритании.

