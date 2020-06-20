Москва, , 18:30 — REGNUM С 8 по 15 июня на специально созданной онлайн-площадке состоялся первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы, а с 22 по 26 июня «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке Marché du Film в формате онлайн. В эксклюзивном интервью корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании Евгения Маркова рассказала о необходимости проведения российского рынка, поделилась планами и надеждами на будущее.

Евгения Маркова © Пресс-служба компании «Роскино»

Алёна Сычёва: Если сформулировать совсем коротко: каковы цели и задачи вашей компании?

Евгения Маркова: «Роскино» — индустриальная организация, которая способствует развитию отрасли на международных рынках, помогает выстраивать отношения с зарубежными партнерами как при создании фильма, так и при его продвижении. Эта работа строится не от рынка к рынку, это постоянная равномерная ежедневная рутина, причем по разным направлениям: аналитика, консультирование как российских коллег по возможностям зарубежного рынка, так и международных партнеров — по национальной индустрии, выстраивание отношений с международной прессой. Мероприятия, конечно, нужны для привлечения внимания, но они не являются самоцелью. И сейчас на Key Buyers Event для нас было важно сделать витрину русского контента, талантов, продюсеров, фильмов; витрину, которая будет работать постоянно. Есть разные форматы, позволяющие достигать результата, и онлайн рынок стал одним из них.

Алёна Сычёва: Если говорить о результативности, то как вы оцениваете эффект от нынешнего, цифрового рынка Key Buyers Event по сравнению с первым, состоявшимся с 25 по 27 октября 2019-го в Москве?

Евгения Маркова: Российское представительство на рынке выросло и качественно, и количественно. В октябре 2019-го у нас было 50 российских участников от 30 компаний, в этом году — 120 русских компаний. В прошлом году мы представили 119 проектов, а в этом — 300. К тому же добавили документальное кино и сериалы. Мы сделали новую секцию копродукции, собрали большую деловую программу, на которую и намека не было на прошлом мероприятии.

На первый KBE мы привезли 50 зарубежных участников от 42 компаний из 25 стран, а на онлайн-рынок аккредитовалось более 1400 участников, из которых около 600 — представители международных компаний из 70 стран мира.

Так что выросло количество, качество, охват стран, состав участников и зарубежной прессы, которую в таком объеме мы не смогли бы привезти в Москву.

Евгения Маркова © Пресс-служба компании «Роскино»

Алёна Сычёва: Добиться этого, очевидно, был непросто, тем более в такие жесткие сроки, в которые готовился рынок. Почему и как вы решили провести Key Buyers Event именно сейчас и в таком формате? Почему бы было не подготовиться к нему спокойно и организовать традиционное офлайн-мероприятие осенью или зимой?

Евгения Маркова: В тот момент, когда мы начинали готовить Key Buyers Event, никто не понимал (если честно, и сейчас не понимает до конца), в чем, собственно, суть этой пандемии и как долго она продлится. Я не очень понимаю, как можно планировать что-то даже на конец года. В сложившейся ситуации планировать надо краткосрочно, а действовать решительно и быстро. Мы увидели для российского рынка возможность: пока люди по всему миру заперты в своих домах, все могут собраться онлайн в одно время и на одной площадке, не выходя из дома — не нужно покупать билеты, преодолевать большое расстояние, закладывать неделю на поездку… Вместе с тем «хвост» продаж, который остался от AFM и Берлинского рынка, закончился, пришло время нового этапа переговоров, что подсказывала сама хронология событий: у всех международных участников в планах на конец мая стоят Канны. И все переговоры, сделки, проекты готовятся к этому моменту. Мы понимали, что будет очень тяжело, в первую очередь для нас как для организаторов. Конечно, было непросто и нашим участникам, потому что мы просили предоставлять всё в кратчайшие сроки (и они все присылали вовремя, за что им большое спасибо). Вместе с тем мы были уверены в правильно выбранных датах: удалось поймать буквально неделю до начала более активного онлайн-движения. Сейчас идет анимационный рынок MIFA, на следующей неделе начинается Каннский онлайн-рынок, а мы захватили финальный этап «пандемического спокойствия», когда можно было привлечь людей к экранам и спокойно показать им то, что у тебя есть.

Кроме того, участие в KBE плавно подвело наших российских участников к Каннскому кинорынку, на котором, уже показав очень широко свой продукт, они смогут более точечно и целенаправленно проводить переговоры с теми, кто ими заинтересовался.

Евгения Маркова © Пресс-служба компании «Роскино»

Алёна Сычёва: Сейчас, действительно, одни онлайн-мероприятия сменяются другими, и пока непонятно, когда мы вернемся к традиционным встречам «глаза в глаза». Как Вы думаете, смогут ли в будущем виртуальные рынки конкурировать с офлайн-мероприятиями?

Евгения Маркова: Я бы использовала слово «дополнять». Например, мы легко и просто пользуемся сайтом или приложением для заказа еды. Думаю, точно так же простым и понятным будет процесс подготовки к встречам с использованием инструментов онлайн-рынков. В принципе не даром же давно были созданы все профессиональные базы. Возможно, сейчас они должны структурироваться и стать более эффективными. Может быть, страновой принцип, который мы применили, будет интересен и широко применим. Онлайн-работа будет гармонично дополнять перерывы между рынками, даст возможность более спокойной подготовки и общения, поможет сделать процесс взаимодействия менее рваным.

Евгения Маркова © Пресс-служба компании «Роскино»

Алёна Сычёва: Но при этом ключевыми останутся традиционные офлайн-мероприятия?

Евгения Маркова: Я очень хочу в это верить. Человеческий контакт, конечно же, важен. В нашем общении с партнёрами все чаще звучит слово «доверие». По какому принципу в первую очередь вы выбираете себе партнера? Первый и главный критерий — это доверие, некое интуитивное чувство, которое впоследствии подкрепляется опытом. Ты просто понимаешь, что можешь с этим человеком работать. Конечно, личные встречи невероятно важны для выстраивания индивидуальных контактов, доверия, долгосрочных отношений, но как инструмент взаимодействия онлайн-формат показал себя вполне жизнеспособным. Он просто будет немножко оттягивать системную рабочую коммуникацию на себя, а приятные личные встречи и спонтанные партнерства останутся для Канн и других прекрасных рынков и кинофестивалей.