Лос-Анджелес, США, , 13:00 — REGNUM В США рейтинг возглавил фильм режиссера Кристиана Нильссона«Отписаться» (Unsubscribe) в жанре хоррор, который он снял в период эпидемии коронавируса. Об этом 19 июня сообщила страница «ВКонтакте» компании LostFilm.

Режиссёр рассказал, что он и YouTube-блогер Эрик Табах понимали: в ситуации введённых карантинных мер любая картина, которую покажут в кинотетарах «мгновенно возглавит кассовые сборы». Они разработали план, написали сценарий и сняли короткометражную картину, используя сервис видеочата Zoom.

Сюжет разворачивается вокруг пяти видеоблогеров, которые общаются в Zoom. В какой-то момент они понимают, что за ними наблюдает неизвестный пользователь. Премьера картины состоялась в малопосещаемом кинотеатре города Уэстхэмптон-Бич (штат Нью-Йорк, США), создателям картины пришлось даже выкупить все билеты. В итоге фильм с нулевым бюджетом занял первое место в рейтинге США и собрал $25 тыс.

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