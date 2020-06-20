Амстердам, , 12:49 — REGNUM 19 июня в Амстердаме началась работа над строительством памятника нидерландским жертвам Холокоста. Памятник, т.н. Памятник имён, будет состоят из нескольких стен общей длинной 250 метров, которые вместе составляют лабиринт, по которому могут ходить посетители.

На стенах будут выгравированы имена, даты рождения и возрасты 102.000 нидерландских евреев и цыган, погибших во время Второй мировой войны и не имеющих собственной могилы.

На реализацию проекта памятника ушло 14 лет. От первоначального предполагаемого места размещения памятника пришлось отказаться ввиду слишком малого пространства. Теперешнее место также вызвало много споров. Местные жители боялись, что оно не рассчитано на ожидаемый наплыв посетителей, и с помощью судебных процедур пытались воспрепятствовать строительству монумента.