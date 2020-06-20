Нью-Йорк, США, , 12:28 — REGNUM Шоураннер сериала «Люцифер» Ильди Модрович прокомментировал недавно появившиеся в соцсетях слухи о возможной замене исполняющего главную роль Тома Эллиса. На это 19 июня обратил внимание портал Digital Spy.

Некоторые поклонники шоу стали распространять в соцсетях информацию о том, что Эллиса могут заменить на актёра «Дневников Вампира» Иэна Сомерхолдера. Модрович сделал репост подобной публикации в Twitter, и в комментарии дал понять, что подобные слухи вызывают у него лишь громкий смех.

https://twitter.com/Ildymojo/status/1273073084304470016

В мае 2020 года стало известно, что после долгих переговоров Тому Эллису всё же удалось подписал контракт с компанией Warner Bros. по поводу съёмок в шестом сезоне «Люцифера». В апреле 2020 года СМИ сообщили, что переговоры между актёром и студией зашли в тупик, при том, что Эллис до этого уже заключил соглашение с потоковым сервисом Netflix.

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