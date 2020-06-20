Лос-Анджелес, США, , 12:13 — REGNUM Дизайнер, известный в Instagram под ником HouseofMat, показал Генри Кавилла в образе Бэтмена. Изображение было опубликовано 20 июня на портале Comicbook.

В его версии костюм Бэтмена не получил плаща. Стоит отметить, что HouseofMat изначально не стал раскрывать личность, скрывающуюся под маской супергероя, предложив подписчикам угадать, кто именно находится под ней.

https://www.instagram.com/p/CBigT3clUXg/

Генри Кавилл сыграл Супермена в кинокомиксах студии DC и компании Warner. Bros. Ранее инсайдеры сообщили, что актер ведёт переговоры по поводу своего возможного возвращения к роли супергероя.

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