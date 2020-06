Токио, , 12:00 — REGNUM Аниме-студия Sunrise подверглась критике после того, как актриса Юрина Хасэ (известная под псевдонимом Юриши) рассказала, с чем она столкнулась во время одного из прослушиваний. Об этом 20 июня сообщил портал Comicbook.

В рамках интервью в прямом эфире Хасэ сообщила, что во время одного из прослушиваний ей предложили «постельный кастинг», т. е. ей сказали, что ради получения роли она должна была оказать «сексуальные услуги». В итоге роль ей не дали, поскольку она ответила отказом. Актриса отметила, что подобное произошло единственный раз в её карьере.

Юрина Хасэ озвучивала персонажей таких видеоигр, как Idolmaster, Disgaea: Hour of Darkness, Rune Princess, Dawn of Mana, Aquapazza, Amaneka of Dawn, Deep Blue-Golem и Bombergirl. В 2009 году Хасэ столкнулась с тем, что ей угрожали убийством из-за работы. По этой причине этого она была вынуждена сделать паузу в карьере.

Студию Sunrise любители аниме знают по таким фильмам и сериалам, как «Код Гиас: Восстание Лелуша», «Ковбой Бибоп» и Mobile Suit Gundam.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Звёздных войн» дал оценку аниме-сериалу «Боруто»