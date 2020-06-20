Тегеран, , 08:49 — REGNUM Иранский художественный фильм «Yalda, a Night for Forgiveness» режиссера Масуда Бахши был принят в конкурсную программу Средиземноморского кинофестиваля Сплит в Хорватии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 июня.

Фильм будет участвовать в главной секции конкурса художественных фильмов наряду с 10 другими фильмами из Хорватии, Туниса, Франции, Италии, Польши, Португалии, Швейцарии, Мексики, Аргентины и Гватемалы.

Иранская художественная картина изображает будущее молодой девушки, столкнувшейся с жестокой справедливостью в прямом эфире на самом популярном реалити-шоу страны.

Среди актеров фильма Беназ Джафари, Факих Солтани, Фереште Садр-Орафаи, Бахрам Афшар, Фереште Хоссейни и Бабак Карими.

Фильм получил главный приз на кинофестивале «Сандэнс» в США, а драматическая секция мирового кинофестиваля вручила иранскому фильму главный приз жюри.

Ожидается, что картина Масуда Бахши примет участие во 2-м Пхёнчханском Международном кинофестивале мира, который пройдет в Южной Корее с 18 по 23 июня 2020 года.