Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Пользовательница Twitter обвинила актёра Энсела Эльгорта в том, что в 2014 году он совершил над ней сексуальное насилие. Об этом 19 июня сообщил портал The Wrap.

Женщина, известная под ником Gabby, разместила в соцсети длинное заявление, в котором она в том числе отметила, что в тот момент ей было 17 лет, а Альгорту за 20. Она утверждает, что какое-то время переписывалась с актёром, после чего встретилась с ним.

Далее Gabby рассказывает, что во время близости актёр был с ней груб, а впоследствии предложил ей интимные отношения с её другом, который тоже был несовершеннолетним. Девушка пожаловалась, что в результате она начала страдать от посттравматического стрессового расстройства и до сих пор вынуждена посещать психолога.

Пользовательница сопроводила публикацию фотографией, на которой, как утверждается, она запечатлена вместе с Эльгортом.

Издание отмечает, что на момент публикации статьи ему не удалось получить комментарии ни от девушки, ни от Эльгорта, ни от компаний HBO Max и Disney.

Напомним, вскоре Энсель Эльгорт должен приступить к съёмкам в ремейке «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Зрители также знают его по ролям в фильмах «Дивергент», «Малыш на драйве», «Виноваты звёзды», «Щегол» и других.

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