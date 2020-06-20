Москва, , 09:00 — REGNUM Даже fashion-индустрия в какой-то степени становится цифровой, заявила по итогам прошедшего 10−11 июня онлайн-показа мод Global Talents Digital заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что дизайнеры работают с новыми технологиями и создают виртуальные коллекции, которые не просто вызывают интерес, а уже пользуются спросом. Около половины российских коллекций были представлены московскими дизайнерами и художниками.

«Мы готовы их поддерживать, как и всю сферу в целом, чтобы наши городские бренды ценились и на внутреннем, и на международных рынках», — заявила Сергунина.

На виртуальной площадке собрались дизайнеры и модели из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Испании, Чили, Перу, Аргентины, Японии и других стран. Трансляции Global Talents Digital велись на 100 онлайн-платформах по всему миру, включая сайты известных миланских и парижских шоурумов. В социальных сетях показы набрали 2,5 млн просмотров.