Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Сценаристы сериала Netflix «Очень странные дела» объявили, что они закончили работу над сценарием четвёртого сезона. Публикацию они разместили 19 июня на своей официальной странице в Twitter.

В посте они выложили фотографию с распечаткой сценария, которая представляет собой внушительную пачку листов формата A4. Таким образом, сценаристы «Очень странных дел» дали понять, что команда проекта может приступать к следующему этапу производства.

https://twitter.com/strangerwriters/status/1273734684321517568

В марте актёр Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль Джима Хоппера, сказал, что четвёртый сезон «Очень странных дел» вряд ли выйдет в начале 2021 года. Netflix приостановил полноценное производство сериала 16 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

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