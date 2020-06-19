Лос-Анджелес, США, , 22:46 — REGNUM По серии книг писателей Кэтрин Эпплгейт и Майкла Гранта «Аниморфы» снимут фильм. Об этом 19 июня сообщил портал Screen Rant.

Проект будет реализовываться в рамках партнерства между студией Scholastic и компанией Picturestart продюсера Эрика Фейга. Стоит отметить, что ранее эти романы уже были экранизированы в виде сериалы, однако он не является особо популярным.

Серия «Аниморфы» состоит из 54 книг, Эпплгейт и Грант написали их в период с 1996 по 2001 годы. Сюжет романов рассказывает о приключениях пятерых детей с Земли и инопланетянина Акса, которые обладают способностью превращаться в животных.

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