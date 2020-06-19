Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Режиссёр Райан Джонсон, снявший фильм «Звёздные войны: Последние джедаи», пошутил по поводу того, что новый фильм Netflix и режиссёра Спайка Ли «Пятеро одной крови» (Da five bloods) входит в канон «Звёздных войн». Публикацию он разместил 19 июня на своей странице в Twitter.

«#Dafivebloods — это круто, а также канонично», — написал Джонсон. В публикации он разместил фотографии актрисы Вероники Нго, которая исполнила в фильме «Последние джедаи» роль Пейдж Тико, а в картине Спайка Ли — роль Ханны Ханой.

https://twitter.com/rianjohnson/status/1272706141005312000

Премьера фильма «Пятеро одной крови» состоялась на сайте Netflix 12 июня 2020 года. Сюжет картины рассказывает, как через почти полвека ветераны войны во Вьетнаме возвращаются в страну, чтобы найти останки погибшего командира и потерянные ЦРУ ценности.

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