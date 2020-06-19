Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка «Я вижу Нижний Новгород» — сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я вижу Нижний Новгород» — это около 150 фотографий знаковых и малоизвестных уголков города, которые запечатлели на камеру нижегородские школьники. Работы размещены на ограждениях вокруг новостройки в Нижнем Новгороде.

«Нижний Новгород называли по-разному: «город серых заборов», «город синих заборов». А сегодня мы видим правильный, на мой взгляд, подход, который нужно распространить. Еще многое предстоит сделать к 800-летию города. Главное — делать это вместе, как здесь, объединив усилия бизнеса, власти, общественности и жителей независимо от возраста, — отметил исполняющий полномочия главы Нижнего НовгородаЮрий Шалабаев.