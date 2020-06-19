Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера в фильмах фантастической саги «Звездные войны», рассказал, чем бы занимался его герой, если бы не стал джедаем. Об этом 18 июня он написал в Twitter.

Когда поклонники задали актёру вопрос о том, какую профессию в этом случае мог бы выбрать Скайуокер, Хэмилл сказал, что в этом случае персонаж стал бы учителем. Фанатам понравился его ответ, публикаци Хэмилла набрала более 1 тыс. лайков.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1273355748064419840

Ранее актёр Юэн Макгрегор сообщил, что в будущем сериале про Оби-Вана Кеноби будет использоваться та же технология создания виртуальных пейзажей, что и в шоу «Мандалорец». Он также сказал, что проекту пока не присвоили название, однако ему уже известно, в каком направлении будет развиваться сюжет. Макгрегор исполнит в сериале главную роль.

Читайте ранее в этом сюжете: Макгрегор рассказал, как «Мандалорец» связан с сериалом про Оби-Вана Кеноби