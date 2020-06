Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM Потоковый сервис Netflix добавил в свой каталог шесть новых фильмов и четыре сериала. Сегодня, 19 июня, они уже доступны для пользователей сервиса.

На сайте компании появились такие картины, как Feel the Beat (2020), «Разоблачение» (Disclosure, 2020), Elevator Baby (2019), «Потерянная пуля» (Lost Bullet, 2020), One-Way to Tomorrow (2020) и «Афера в Майами» (Wasp Network, 2019).

Что касается сериалов, то на Netflix появились второй сезон «Детей» (Babies), «Пол — это лава!» (The floor is lava), «Девушки из Ипанема» (Girls from Ipanema), второй сезон «Политика» (The Politician), а также мультсериал Rhyme Time Town.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в августе 2020 года Netflix выложит на своём сайте четыре оригинальных проекта: третий сезон сериала «Дождь», третий сезон реалити-шоу Selling Sunset, фантастический сериал-боевик Project Power и фильм «Происхождение неизестно».

