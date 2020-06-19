Генуя, Италия, , 19:05 — REGNUM У берегов Италии вблизи Генуи в пятницу, 19 июня, был обнаружен галеон, затонувший, по предварительным выводам экспертов, в 16-м веке, передает Mediaset.

Исследователи допускают, что найденные останки принадлежали одному из крупнейших кораблей того времени — галеону «Святой Дух», который затонул в заливе Камольи в 1579 году.

Находка обнаружена на 50-метровой глубине. Деревянные части галеона не сохранились. Тем не менее, отмечают эксперты, речь идет о крупнейшем событии, поскольку корабли указанного исторического периода никогда прежде в Италии не находили.