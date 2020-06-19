Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Оркестр Мариинского театра впервые за три месяца пандемии даст два концерта для людей в зрительном зале. Первыми почетными гостями театра станут медицинские работники Санкт-Петербурга. Во время концертов все зрители обязаны находиться в масках и перчатках. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе театрального учреждения.

Вторая сцена Мариинского театра Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Мариинский театр закрылся для посетителей в марте текущего года из-за наступившей пандемии коронавируса. Однако после решения Министерства культуры РФ о возвращении деятельности, театр запланировал на 20 июня сразу два живых концерта.

Первый концерт будет благотворительным, он состоится в субботу, 20 июня, в 16:00 на сцене «Мариинский-2». Выражая свою благодарность, в этот день театр пригласил в зрительный зал врачей и медицинских работников, которые продолжают спасать жизни людей, сражаясь с пандемией коронавируса.

Второй концерт состоится вечером того же дня в 20:00. Он будет адресован всем любителям классической музыки и поклонникам театра. Билеты на него можно приобрести на официальном сайте театра.

«Оба события пройдут в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», который должен был открыться 17 мая, — пояснили в пресс-службе театра. — Дирижировать обеими программами будет Валерий Гергиев».

Отметим, чтобы обеспечить безопасность зрителей во время посещения театра, будут приняты особые меры. В первую очередь ограничено количество зрителей, которые смогут присутствовать на каждом концерте — не более 500 человек при общей вместимости Мариинского-2 свыше 1900 зрителей.

При входе в театр зрителям будут измерять температуру, а, ожидая начала концерта, они должны будут соблюдать социальную дистанцию; в зале будет действовать принцип шахматной рассадки, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании (зрители без масок и перчаток в театр допущены не будут).

Кроме того, между дневной и вечерней программой проведут тщательную дезинфекцию поверхностей и обеззараживание воздуха как в зрительской, так и в закулисной части.

«Все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы в проведении мероприятий 20 июня, заранее прошли тестирование», — подчеркнули в Мариинском театре.

Добавим, что для зрителей, которые не смогут присутствовать на концертах, будут доступны прямые трансляции на mariinsky.tv, а также на страницах в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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