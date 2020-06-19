Будапешт, , 15:57 — REGNUM «Досъёмки» фильма «Дюна» пройдут в Венгрии в августе 2020 года. Об этом 19 июня Оскар Айзер, исполнитель одной из главных ролей в предстоящей картине, рассказал порталу Deadline.

Актёр отметил, что уже смонтированные фрагменты фильма выглядят потрясающе. Он также заявил, что проводить дополнительные съёмки за несколько месяцев до премьеры — «довольно дико», но так было и со «Звёздными войнами».

Напомним, премьера «Дюны» ожидается 17 декабря 2020 года. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв.

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