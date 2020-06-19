Москва, 19 июня 2020, 15:52 — REGNUM Новый трек «Перетанцуй меня» выпустил российский шоумен Александр Ревва, исполняющий свои песни под псевдонимом Артур Пирожков. Песню можно услышать в соцсетях артиста и на цифровых музыкальных платформах.
«Танцевальный суперхит #ПЕРЕТАНЦУЙМЕНЯ уже на всех цифровых площадках!» — написал Ревва.
Пользователи в комментариях уже начали оставлять восторженные реплики после прослушивания трека. Некоторые из них дали прогноз, что песня поборется за звание главного хита сезона.