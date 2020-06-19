Лондон, , 15:49 — REGNUM В возрасте 88 лет скончался британский актёр Иэн Холм, наиболее известный по роли Бильбо Беггинса в кинотрилогии «Властелин колец». Об этом 19 июня сообщает издание The Guardian.

Издание отмечает, что кончина актёра связана с болезнью Паркинсона. Ранее в этом месяце Холм рассказывал журналистам о том, как ему хотелось присоединиться к онлайн-встрече актёрского состава «Властелина колец».

Напомним, Иэн Холм начал сниматься в кино в 1958 году — в картине «Девушки у моря». За свою карьеру он исполнил больше 110 ролей.

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