Лос-Анджелес, США, , 15:46 — REGNUM Съемки специального эпизода популярного сериала «Друзья» начнутся в августе. Об этом сообщили журналисты интернет-издания Independent со ссылкой на создателя сериала Марту Кауффман.

«Мы все еще хотим сделать хорошее шоу. Мы будем снимать его с середины до конца августа», — сообщила Кауффман.

Эксклюзивный эпизод проекта планировали представить вместе с запуском нового сервиса потокового видео HBO Max в мае, но из-за пандемии коронавируса к съемкам так и не смогли приступить.

Как сообщали ранее создатели сериала, в новом эпизоде должны принять участие все шестеро актеров, исполнявших роли друзей: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан. При этом продолжения сериала сверх этого эпизода не планируется.