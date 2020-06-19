Москва, , 15:34 — REGNUM Групповую выставку «Чрезвычайное положение» на тему влияния пандемии коронавируса на общество представят в галерее «Триумф». Об этом сообщили организаторы выставки на официальном сайте галереи.

Экспозиция будет работать в течение месяца, с 19 июня по 19 июля. В галерее будут выставлены работы Александра Виноградова, Александра Бродского, Владимира Дубосарского, Алисы Йоффе, Айдан Салаховой и других художников.

Как сообщают организаторы, в своих работах авторы пытались наблюдать за текущей ситуацией, реакцией общества на нее, а также пытались прогнозировать возможное будущее.

«Экспозиция объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и знакомыми социокультурными процессами, которые трансформировались под натиском пандемии», — сообщили в пресс-службе галереи.

Посетители выставки смогут увидеть работы, сгруппированные по следующим разделам: «Анти / Структура», «Правды и вымыслы», «Ваше экранное время истекло», «Пограничный синдром», «Ориентиры в пространстве» «Настоящее время».