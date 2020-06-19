Лос-Анджелес, США, , 15:19 — REGNUM Список знаменитостей, чьи звезды установят на Аллее славы Голливуда в 2021 году, опубликовала Голливудская торговая палата на официальном сайте и в соцсетях.

Всего в следующем году появятся 35 новых памятных знаков. Среди знаменитостей, кто будет удостоен своей звезды, будут актеры кинематографа и телепроектов, музыканты, театралы и радиоведущие.

Так, будет установлена звезда актеров Бенедикта Камбербэтча, Наоми Уоттс, Шайи Лабафа, Кристиана Слейтера и других.

С подробным перечнем будущих владельцев звезд на Голливудской Аллее славы можно ознакомиться в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/CBkCGLTHzsF/