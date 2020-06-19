Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Решение о продлении на второй и третий сезоны комедийного мультсериала «Солнечные противоположности» приняло руководство сервиса потокового видео Hulu. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети Instagram.

Премьера сериала состоялась 8 мая 2020 года. Руководству сервиса понадобился всего месяц, чтобы оценить сверхпопулярность нового шоу и принять решение о продлении проекта сразу на два сезона.

Создателем мультсериала является Джастин Ройланд, который является также автором другого популярного сериала — «Рик и Морти». В связи с решением Hulu ему придется работать сразу над двумя крупными проектами: двумя сезонами «Солнечных противоположностей» и пятым сезоном «Рика и Морти».

Главными героями сериала «Солнечные противоположности» являются два инопланетянина Корво и Терри, улетевшие со своей родной планеты и потерпевшие крушение на Земле. Теперь им придется устроиться среди людей, но взгляды мигрантов на нормальный образ жизни резко отличаются от жизни аборигенов.

https://www.instagram.com/p/CBla-mvn6pb/