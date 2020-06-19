Чебоксары, , 14:14 — REGNUM В Чувашии 24 июня, когда республика будет отмечать 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, в онлайн-режиме состоится ряд культурных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в минкультуры республики.

Логотип празднования Cap.ru

Трансляции будут организованы на сайтах учреждений культуры. В частности, дворец культуры тракторостроителей 24 июня в рамках всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» и всечувашского праздника Акатуй будут размещены видеопоздравления творческих коллективов из различных регионов России. Также пройдёт в онлайн-режиме фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге», в котором примут участие гармонисты из районов и городов Чувашии.

Чувашский государственный художественный музей представит выставку «ЧАССР: шаг за шагом». Виртуальная экспозиция включает лучшие произведения мастеров изобразительного искусства Чувашии и России, в которых отображены основные вехи развития республики. Госкиностудия «Чувашкино» подготовила проект «10 фильмов к 100-летию Чувашской автономии».

Напомним, 24 июня в Чувашии отмечается главный национальный праздник — День Республики, при этом регион празднует 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Праздник также примечателен тем, что на 24 июня в России намечен парад Победы.

Подробнее: Синхронизация парада и 100-летия Чувашии — «знаковое событие»: врио главы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что проведение 24 июня парада Победы и Дня Республики — «знаковое событие». По его мнению, «такая синхронизация событий не случайна», так как «глубинные исторические вехи развития чувашской нации и российской государственности становятся более знаковыми, глобальными и взаимопроникающими».