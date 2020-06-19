Пенза, , 14:13 — REGNUM Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в Пензенской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

22 июня в государственных учреждениях культуры, учреждениях культурно-досугового типа и в библиотеках Пензенской области пройдут тематические мероприятия.

В Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится онлайн-экскурсия по новой экспозиции «Книги военных лет». В соцсетях драматического театра проведут показ архивной записи постановки «Нам никогда не забыть…».

В краеведческом музее проведут акцию «Час памяти — Тот самый первый день, и первый шаг к Победе» с демонстрацией фото‑ и видеоматериалов о первом дне Великой Отечественной войны. Кроме этого, пройдет масса других мероприятий.

Подробный перечень и расписания мероприятий представлены на сайте министерства.