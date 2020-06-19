Нью-Йорк, США, , 14:02 — REGNUM Все концерты вплоть до 6 января 2021 года отменили в знаменитом концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе зала.

«Мы надеялись встретиться со зрителями этой осенью в сезоне 2020−2021 годов, но в итоге мы приняли трудное решение отменить все мероприятия вплоть до 6 января 2021 года. Учитывая существующие протоколы социального дистанцирования из-за продолжающейся пандемией COVID-19, у нас не было другого выбора, кроме как продлить закрытие зала до улучшения ситуации», — говорится в обращении.

В пресс-службе концертного зала отметили, что с нетерпением ждут возможности поделиться со слушателями живой музыкой и восстановить живое общение музыкантов и поклонников искусства.

https://www.instagram.com/p/CBlyKAmlrH7/