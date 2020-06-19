Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Сервис Hulu продлил на следующие сезоны два комедийных анимационных сериала: Solar Opposites («Солнечные противоположности») и Crossing Swords («Скрестив мечи»). Об этом 18 июня сообщило издание Deadline.

«Солнечные противоположности» продлили на третий сезон с 12 эпизодами, а «Скрестив мечи» — на второй сезон из 10 эпизодов. Дата премьеры новых серий пока не сообщается.

Напомним, Hulu — это популярный американский онлайн-кинотеатр. «Солнечные противоположности» и «Скрестив мечи» стали первыми «взрослыми» анимационными проектами сервиса.

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