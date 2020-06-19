Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM Изменения в правила участия в категориях лучших драматических и комедийных сериалов премии «Эмми» внесла американская телевизионная академия. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Ранее в этих двух номинациях могли принимать участие от шести до семи претендентов на победу. Теперь количество проектов, которые могут быть номинированы на премию в этих категориях, увеличили до восьми.

Также изменяются правила, касающиеся количества участников, и в других категориях. Число номинантов в них будет зависеть от общего количества заявок во всех категориях. Как сообщили организаторы, данные меры приняты с учетом появления новых ресурсов и платформ.

Журналисты приводят мнение главы академии Фрэнка Шерма, который считает, что в 2020 году, несмотря на приостановку многих кино‑ и телепроектов из-за пандемии коронавируса, ожидается большое количество участников.

Напомним, 72-я церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми» состоится 20 сентября.