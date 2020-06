Нью-Йорк, США, , 13:21 — REGNUM Новый сингл впервые за 11 лет выпустила американская инди-рок-группа The Fiery Furnaces. Трек опубликован на YouTube-канале коллектива.

Песня называется «Down at the So and So on Somewhere». Музыканты сообщают, что записали ее в феврале в Нью-Йорке.

«Down at the So and So on Somewhere — это песня полная сожалений о наличии сожалений. Теперь это выглядит даже более грустным, чем ранее», — рассказали исполнители о своем треке.

Группа The Fiery Furnaces должна была принять участие в фестивале Pitchfork Music Festival, но его отменили из-за пандемии коронавируса.