Пенза, , 13:02 — REGNUM В столице Пензенской области в субботу, 20 июня, центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского запускает проект «Кинопаркинг» в рамках мероприятия «Кино под открытым небом», информирует пресс-служба мэрии города.

Первый показ кино под открытым небом проведут 20 июня в 21:00. Экран разместят на входной группе парка, на который с помощью современной проекционной аппаратуры выведут изображение.

В период пандемии такой киносеанс смогут посетить автомобилисты без угрозы здоровью. Советские фильмы от киноконцерна «Мосфильм» планируют показывать еженедельно по субботам в 21:00 без взимания платы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми 22 июня на парковке по ул. Спешилова, 114 откроют автомобильный кинотеатр под открытым небом.

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