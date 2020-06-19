Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM После продолжительной болезни в США на 56-м году жизни скончался испанский писатель Карлос Руис Сафон. Об этом сообщила пресс-служба издательского дома Planeta в Twitter.

«Сегодня скончался Карлос Руис Сафон — один из лучших современных новеллистов», — говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, писатель умер в Лос-Анджелесе.

https://twitter.com/edit_planeta/status/1273907840776900608

Сафон родился в Барселоне. Карьеру писателя он начал после 30 лет, начав публиковать в 1993 году серию мистических рассказов для подростков.

Наиболее известным его произведением является роман «Тень ветра», вышедший в 2001 году. Роман перевели на 30 языков и опубликован в 15 млн экземпляров. Другие его известные произведения: «Игра ангела», «Узник неба».