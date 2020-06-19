Лос-Анджелес, США, , 12:49 — REGNUM Новый альбом «Translation» выпустили музыканты американской хип-хоп-группы Black Eyed Peas. Альбом опубликован на YouTube-канале группы.

В альбом входит 15 треков. В создании песен, кроме участников группы, принимали участие артисты Шакира, Ники Джем, Джей Балвин, Ozuna, French Montana, Tyga и другие.

Первой композицией альбома стала песня «Ritmo», выпущенная ранее для комедийного боевика «Плохие парни навсегда».

Альбом «Translation» стал восьмым студийным изданием группы.