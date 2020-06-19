Симферополь, , 12:23 — REGNUM Участие во всероссийской акции «Великое кино Великой страны» в День памяти и скорби примет столица Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Акция «Великое кино Великой страны» проводится с целью напомнить гражданам о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны», — сообщила заместитель начальника управления культуры и культурного наследия администрации Светлана Хохлова.

Она уточнила, что в рамках акции на уличных экранах состоится показ художественного фильма «Судьба человека». Трансляция начнется в 19:00.

Напомним, в рамках акции показы фильмов о войне пройдут более чем в 100 городах страны.

Фильм «Судьба человека» снят по одноименному рассказу советского писателя Михаила Шолохова.