Лондон, , 12:00 — REGNUM Современную экранизацию знаменитого романа «Граф Монте-Кристо», в котором пойдет речь о спецназовцах, снимут в Афганистане. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Продюсером картины выступит британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс, известные по телепроекту «Выжить любой ценой». Автором сценария назначен Том Уильямс, написавший сценарий для фильма «Каджаки: Правдивая история» о военном инциденте, произошедшем с британским отрядом спецназа в Афганистане.

«Меня захватила идея сделать современный вариант всеми любимой истории о дружбе, предательстве и мести, и мне очень понравился новаторский подход к сюжету Тома Уильямса», — сообщил Гриллс.

Как сообщают журналисты, к съемкам картины планируют приступить в 2021 году.

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