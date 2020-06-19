Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Трейлер полнометражного анимационного комикса Deathstroke Knights & Dragons об антигерое из вселенной DC опубликовал игровой портал IGN на своем YouTube-канале.

Мультфильм создали на основе единственного вышедшего эпизода одноименного сериала, который не получил продолжения. Оригинальный эпизод вышел на канале CW Seed в январе 2020 года.

В полнометражном комиксе будут использованы кадры пилотного эпизода и новых сцен. Общая продолжительность мультфильма составит около 1,5 часов.

В описании к трейлеру авторы делятся подробностями сюжета. Главный персонаж — наемный убийца Слэйд Уилсон живет двойной жизнью. В одной — он неумолимый киллер Deathstroke («Смертельный удар»), в другой — примерный семьянин.

Анимации присвоен взрослый рейтинг R, что означает ограничение просмотра для зрителей младше 17 лет.