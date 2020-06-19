Бербанк, США, , 11:28 — REGNUM Новый комедийный сериал для развлекательной компании Fox Entertainment создаст автор мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

По данным журналистов, Хармон подписал с компанией эксклюзивный контракт на создание анимационного сериала для взрослых. Производством сериала займется анимационная студия Bento Box Entertainment, которая принадлежит Fox.

О чем будет новый мультфильм, пока не сообщается. Премьера проекта должна состояться весной 2022 года.

Помимо нового сериала, в линейке анимационных сериалов компании для взрослой аудитории имеются такие знаменитые серии, как «Симпсоны», «Гриффины», «Закусочная боба» и другие.

Параллельно с созданием нового мультсериала Хармон будет работать над новыми эпизодами «Рика и Морти», которые в количестве 70 серий недавно заказал канал Adult Swim.