Нью-Йорк, США, , 11:19 — REGNUM Режиссёром анимационного сериала Stan Lee's Superhero Kindergarten («Детский сад для супергеров Стэна Ли») станет Джон Лэндис («Братья блюз», «Поездка в Америку»). Об этом 19 июня сообщает портал ComicBook.

Главную роль в предстоящем шоу озвучит Арнольд Шварценеггер. Премьера Stan Lee's Superhero Kindergarten ожидается в первом квартале 2021 года.

Stan Lee's Superhero Kindergarten расскажет историю воспитателя детского сада, которому приходится работать с детьми-супергероями. Сериал будет выходить на канале Kartoon Channel!

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